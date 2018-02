Nieuw natuurbeheersplan voor Kloosterbos 15 februari 2018

Het Kloosterbos, één van de mooiste boscomplexen in Zottegem, krijgt een nieuw natuurbeheerplan. "Op die manier zal Zottegem mee helpen aan het behalen van de noodzakelijke Europese natuurdoelen in de Vlaamse Ardennen. Het bos krijgt een duurzaam beheer, waarbij inheemse boomsoorten en de kleurrijke voorjaarsflora zullen versterkt worden." vertelt schepen voor Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).





Voor het beheren van het Kloosterbos krijgt Zottegerm in de toekomst ook beheersubsidies. "Het plan maakt deel uit van een groter natuurbeheerplan met verschillende terreinbeheerders, waarbij de natuur in de hele vallei versterkt wordt. Een unieke samenwerking die past in het Europees Life-project ELCN. Binnen dit project wordt er op tien testlocaties in Vlaanderen bekeken hoe er gemeenschappelijk aan natuurbeheer kan gedaan worden. Voor Zottegem is dit een unieke unieke kans om hier het goede voorbeeld te geven", besluit de schepen.





Wie het Kloosterbos dit voorjaar wil bewonderen, kan via de wandelknooppunten een wandeling maken. (FEL)