Nieuw lokaal Chiro feestelijk geopend JEUGDBEWEGING NA MEER DAN 20 JAAR WEG UIT CONTAINERS LIEKE D'HONDT

09 april 2018

02u31 0 Zottegem Feest bij Chiro Strijpen dit weekend. Na meer dan 20 jaar vertoeven in containers en één jaar in een onafgewerkt lokaal, is het nieuwe lokaal zo goed als af. Leden, oud-leden, buurtbewoners en sponsors kwamen dit weekend een kijkje nemen.

Veel leden van Chiro Strijpen hebben niets anders geweten dan dat de zondagse activiteiten plaatsvonden in containers in de tuin van de pastorie, maar die tijd is nu definitief voorbij. De jeugdbeweging met 140 leden heeft na twee jaar bouwen opnieuw een volwaardig lokaal. De nieuwbouw aan de Sint-Andriessteenweg is volledig ingericht volgens de noden van de jeugdbeweging. Er is een grote zaal waar de kinderen kunnen spelen als het koud is, er is een keuken, voldoende sanitair, een berging voor het materiaal en er zijn extra vergaderzalen. Maar wat ongetwijfeld het meest in de smaak valt, is het drie hectare grote speelveld rondom het lokaal. "Dat vinden onze leden het grootste pluspunt. Het terrein is bovendien helemaal ommuurd, dus de kinderen kunnen veilig ravotten", zegt hoofdleider Seppe Van Waeyenberge. "Er zijn zelfs kinderen die speciaal daarvoor naar de Chiro komen. Na een kwartier vragen ze al wanneer ze vrij mogen spelen zodat ze de benen van onder hun lijf kunnen lopen en kampen kunnen bouwen", vult volwassen begeleider Jesse Tuybens aan.





Dat Chiro Strijpen na twee decennia zoeken een oplossing vond voor zijn huisvestingsprobleem, is de verdienste van de leden en oud-leden van de jeugdbeweging. "Onze activiteiten hebben meer dan twintig jaar plaatsgevonden in containers in de tuin van de pastorie hier honderdvijftig meter verder. Er waren plannen om daar een nieuw lokaal te bouwen, maar die werden op de lange baan geschoven", legt Jesse uit. Uiteindelijk zocht en vond de Chiro zelf een nieuwe locatie aan de Sint-Andriessteenweg. "Deze locatie was altijd al voorzien als recreatiezone, maar het was zo niet ingevuld door de stad, omdat het privéterrein is. We hebben de eigenaar zelf gecontacteerd en zijn uiteindelijk tot een overeenkomst gekomen via een erfpacht", legt Jesse uit. Dankzij jarenlang sparen en een renteloze lening van 150.000 euro van de stad Zottegem, kon Chiro Strijpen het lokaal opbouwen. "We hebben ook zelf de handen uit de mouwen gestoken bij de afwerking en enkele oud-leden die nu in de bouwsector zitten, hebben ons gesponsord door te komen helpen", vertelt Seppe. Bij de bouw van het lokaal hield de jeugdbeweging ook rekening met de buurt. Zo is er een groenwal met bomen en planten om het geluid tegen te houden en het zicht af te schermen. "Het lokaal kan trouwens ook gebruikt worden door buurtbewoners. Het is zeker geschikt om bijvoorbeeld babyborrels of vergaderingen te organiseren. Al kan dat enkel overdag. Fuiven kunnen we hier niet toestaan", zegt Jesse.