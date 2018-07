Nieuw dak voor stedelijke sporthal De Smidse Frank Eeckhout

18 juli 2018

Er komt een nieuw dak op stedelijke sporthal De Smidse in Erwetegem. Dat heeft het Zottegemse schepencollege beslist. "Het dak vertoont op verschillende plaatsen lekken waardoor waterschade dreigt bij hevige regenval. De herstellingswerken beloven een zwaar karwei te worden want op het dak liggen zonnepanelen. Die moeten eerst verwijderd en daarna teruggeplaatst worden", zegt schepen voor Leefmilieu Leen Goossens (CD&V). Goossens maakt van de werken gebruik om ook extra isolatie aan te brengen. "Een paar jaar geleden hebben we de verwarmingsinstallatie in de sportzaal vervangen. Het isoleren van het dak in combinatie met een hoogrendementsverwarmingsketel zou ons een aanzienlijke besparing op de energiefactuur moeten opleveren."