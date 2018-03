Nico's verjaardagshow in Bavegem 13 maart 2018

02u56 0

Nico's verjaardagshow vindt dit jaar plaats in het Parochiaal Centrum van Bavegem. Op zondag 18 maart viert zanger-entertainer Nico uit Zottegem er zijn verjaardag met tal van collega-artiesten. Om 13 uur gaan de deuren open en om 14.15 uur start de vedettenparade met optredens van Kurt Crabbé (ambiancegroep De Stoempers), Danny De Roover (Parasol Velzeke), Eveline Cannoot, Yves Segers, Filip D'Haese van Swoop en Phil Kevin. Kaarten voor Nico's verjaardagshow kosten 17,50 euro en kunnen besteld worden aan op het nummer 0475/68.02.57 of via ambiancemetnico@telenet.be. (FEL)