Natuurpunt Zwalmvallei organiseert lentemaaltijd 10 maart 2018

Natuurpunt Zwalmvallei organiseert morgen zondag 11 maart vanaf 11.30 uur zijn traditionele lentemaaltijd in feestzaal Bevegemse Vijvers in Zottegem.





Er is keuze uit kleurrijk veggiebord, gevarieerde koude visschotel en warme beenhesp.





Volwassen betalen 16 euro voor een kaart, kinderen betalen 9 euro.





Kaarten voor de lentemaaltijd kunnen besteld worden bij de bestuursleden of medewerkers.





(FEL)