Nationaal politiek debat voor Stisa 08 maart 2018

Zottegemnaar Stijn De Bruycker organiseert op vrijdag 13 april om 20 uur een nationaal politiek debat in het voormalig klooster in de Kloosterstraat in Erwetegem.





Aan tafel zitten Alexander De Croo voor Open Vld, Guy D'Haeseleer voor Vlaams Belang, Hans Bonte voor sp.a en Matthias Diependaele voor N-VA. CD&V stuurt Vincent Van Peteghem naar het debat, voor PVDA komt Tom De Meester en voor Groen is dat Stefaan Van Hecke. Als moderator werd Johny Vansevenant gestrikt. Het voorwoord wordt verzorgd door Abderrahim Lahlali. De toegang bedraagt 7 euro. Ook een vipformule met warme maaltijd is mogelijk. Inschrijven kan via stijn.de.bruycker@hotmail.com. De opbrengst van deze avond gaat naar de vzw Stisa, een project voor zieke kinderen. (FEL)