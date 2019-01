Nachtje doorgebracht in de cel, vrijgelaten en brand gesticht: 25-jarige riskeert vier jaar cel Lieke D'hondt

24 januari 2019

16u18 0 Zottegem De brand in het appartementsgebouw in de Kleine Nieuwstraat in Zottegem op 27 september 2018 was aangestoken. Bewoner L.O. (25) heeft zich voor de brandstichting moeten verantwoorden in de correctionele rechtbank.

Op 27 september 2018 besloot de 25-jarige Zottegemnaar L.O. zijn bovenbuur wat schrik aan te jagen. Hij trok naar zijn appartement, stak een enveloppe door het verluchtingsrooster in de deur en stak die vervolgens in brand. De gevolgen bleven niet uit: de deur vatte vuur en de brandweer moest ter plaatse komen. De brand was snel onder controle, maar er moesten toch vier bewoners naar het ziekenhuis met rookintoxicatie.

Nacht in de cel

De reden waarom de 25-jarige bewoner brand stichtte bij zijn bovenbuur was een discussie de avond voordien. De twee buren raakten slaags over een geldtwist, waarna de beklaagde de nacht in de cel moest doorbrengen. “Na zijn vrijlating is mijn cliënt naar huis gegaan en is hij beginnen drinken. Toen kwam hij op het idee om brand te stichten en ging hij het appartement van zijn bovenbuur. Hij besefte eigenlijk niet goed wat hij deed, want hij is nadien gewoon gaan slapen. Pas toen de brandweer ter plaatse was, kwam het besef wat hij had gedaan”, zei zijn advocaat.

Dat de beklaagde ’s nachts brand stichtte, is een verzwarende omstandigheid. Al werd dat wel betwist door zijn advocaat. “De brand werd gesticht om 7.30 uur ’s ochtends. Dat was na zonsopgang, dus niet meer ’s nachts. De verzwarende omstandigheid kan dus niet weerhouden worden”, pleitte hij.

Diefstal met geweld

De brandstichting was niet het enige feit waarvoor de 25-jarige zich donderdag moest verantwoorden. In december 2017 stal hij een blik bier in een nachtwinkel. Toen de uitbater van de winkel het bier terug afpakte, bedreigde hij de man met een lang mes. Ook de slagen en verwondingen die hij toebracht aan zijn bovenbuur en de weerspannigheid die gepaard ging met zijn arrestatie, zijn vervat in dit proces.

De rode draad doorheen de verschillende feiten is het drankgebruik van de man. Daardoor herinnert hij zich verschillende feiten niet meer. Zo ging hij enkele dagen na de diefstal met geweld nietsvermoedend terug naar de winkel. Daar wees de uitbater hem meteen de deur.

Residentiële opname

Voor alle feiten samen riskeert de beklaagde een celstraf van vier jaar. Zowel de procureur als de advocaat van de beklaagde vroegen aan de rechter om daar probatievoorwaarden aan te koppelen. Op die manier kan de Zottegemnaar tijdens een residentiële behandeling aan zijn problemen werken.

De rechter doet uitspraak op 14 februari.