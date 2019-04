Na juridische strijd van 40 jaar: rechttrekking N42 spoedig van start Frank Eeckhout

18 april 2019

10u07 4 Zottegem Is het juridisch steekspel rond de rechttrekking van de N42 tussen de witte brug in Godveerdegem en Ascoop in Steenhuize-Wijnhuize eindelijk voorbij? Volgens Zottegems schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele wel. “Volgende week wordt de omgevingsvergunning afgeleverd", zegt hij.

Gerechtelijke procedures zorgen er al bijna 40 jaar voor dat het verkeer tussen Godveerdegem en Steenhuize-Wijnhuize nog steeds over een bochtige deel van de gewestweg N42 wordt gestuurd. De data waarop de werken op de N42 gingen beginnen, zijn al lang niet meert te tellen op de vingers van twee handen. Nochtans achten de burgemeesters van gemeenten en steden langs de drukke gewestweg en De Kamer van Koophandel (Voka) Oost-Vlaanderen de rechttrekking van deze weg broodnodig. In 2016 bevestigde ook een vrederechter de hoogdringendheid van de herinrichting van deze weg maar drie jaar na de uitspraak is er nog geen spadesteek in de grond gestoken.

Enkele maanden later kwam de rechttrekking van de in troebel water. Als men de omleiding van de N42 wil realiseren, dan moet men ook de buurtwegen afschaffen die verdwijnen. Deze buurtwegen worden zeer veel gebruikt door de buurtbewoners, wandelaars en wielertoeristen. Het afschaffen van buurtwegen, daar hangt een wet aan vast. Die schrijft voor dat de gemeenteraad de voorlopige vaststelling moet doen. Een vergetelheid die opnieuw voor een vertraging van anderhalf jaar zorgde.

Eind 2017 maakte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts 18 miljoen euro vrij zodat de werken ten laatste in 2018 van start konden gaan. Maar in oktober va dat jaar bleek dat de stad Zottegem de verkeerde buurtwegen had afgeschaft waardoor de werken een zoveelste keer vertraging opliepen. Maar kijk, de donkere wolken boven de rechttrekking van N42 lijken weg te trekken want volgende week wordt de omgevingsvergunning verwacht. “Daarna kan het snel gaan", meent Matthias Diependaele. De Zottegemnaar beet zich de voorbij jaren vast in het dossier en gaat er prat op dat deze keer aan alle wettelijke voorschriften voldaan is. “De aanbesteding van de werken ligt al achter ons waardoor de aannemer meteen kan starten eens hij groen licht krijgt. Het nieuwe tracé moet deze gevaarlijke gewestweg heel wat veiliger maken én het Zuiden-Oosten van onze provincie beter ontsluiten", zegt Diependaele. Over een precieze startdatum spreekt hij zich niet uit.