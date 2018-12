N-VA Zottegem steunt Music for Life Frank Eeckhout

19 december 2018

13u38 1 Zottegem Naar jaarlijkse gewoonte steunt N-VA de acties van Music for Life, de solidariteitsactie van Studio Brussel. “Dit jaar gaat onze steun naar vzw Fiola", zegt afdelingsvoorzitter Tom Van Cauwenberge.

“Ook in Zottegem dragen we ons steentje bij voor de Music for Life-actie. Op 15 december stonden we met onze N-VA-tent op de Heldenlaan in Zottegem om handschoenen te verkopen ten voordele de vzw Fiola. Zij bundelen de krachten van zes organisaties. Elke organisatie zet zich in voor baby’s, kinderen, volwassenen en/of ouderen met een beperking", weet Van Cauwenberge. De actie leverde 500 euro op.