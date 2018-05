N-VA wil weer grootste partij zijn én nu ook meebesturen 05 mei 2018

N-VA Zottegem trekt in oktober met een mix van jong talent en politieke ervaring naar de kiezer. "Onze ambitie is niet minder dan opnieuw de grootste worden", stelt lijsttrekker Matthias Diependaele onomwonden. Hij rekent daarvoor niet alleen op zichzelf, maar ook op Cynthia Van den Steen (49), Evert De Smet (37), Evelien De Both (31), Brecht Cassiman (31) en Pascal De Corte (45). " In 2012 werd N-VA al de grootste, maar werd toen buiten de meerderheid gehouden. Intussen hebben onze gemeenteraadsleden bewezen over dossierkennis, verbale skills en politiek doorzicht te beschikken. We zijn het enige realistische alternatief voor de vastgeroeste bestuurscultuur die al decennia de Zottegemse politiek domineert. We kunnen alleen veranderen als we mee beleid voeren", zegt Diependaele. Op uitzondering van Evelien De Both, die in de OCMW-raad zit, zetelen de vijf andere kandidaten allemaal al in de gemeenteraad. (FEL)