N-VA wil levensreddende sticker voor huisdieren 25 mei 2018

N-VA gaat op de gemeenteraad vragen aan de stad om in te tekenen op de uniforme huisdiersticker die de Vlaamse overheid aanbiedt. "Huisdierstickers worden aangebracht aan de woning en maken de brandweer in een oogopslag duidelijk welke huisdieren aanwezig zijn. In het geval van een ramp kan de brandweer zo meer dierenlevens redden. We moeten deze zo snel mogelijk aanvragen, er de nodige publiciteit rond maken en ze aanbieden", stelt fractieleider Matthias Diependaele. (FEL)