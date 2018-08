N-VA wil in Zottegem leiding nemen en burgemeester leveren "We zijn al de grootste partij en willen uit de oppositie", zegt lijsttrekker Matthias Diependaele. Ronny De Coster

23 augustus 2018

16u00 0 Zottegem De Zottegmse N-VA heeft haar kandidatenlijst voor komende gemeenteraadsverkiezingen klaar. “Onze ambitie? Als grootste partij de leiding nemen in het bestuur”, zegt lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Matthias Diependaele.

“Zowat alle wijken en deelgemeenten van Zottegem zijn vertegenwoordigd en onze de lijst biedt een goede afwisseling van jeugd en ervaring. Meer dan de helft van onze kandidaten zijn nieuwe mensen met een frisse kijk op onze stad”, gelooft Matthias Diependaele.

Alle beroepen

Bij de samenstelling van de lijst hechtte N-VA Zottegem volgens haar lijsttrekker veel aandacht aan een representatieve vertegenwoordiging van het stadscentrum en de deelgemeenten. “De lijst biedt ook een goede afwisseling van jeugd en ervaring. Veel nieuwe mensen houdt onze ploeg jong en geeft frisse ideeën. Ook wat betreft professionele achtergrond kunnen we een heel diverse waaier aan de kiezer voorstellen. Van een kabinetsmedewerker bij Theo Francken, over enkele zelfstandigen tot een kleuterleidster en verpleegkundige”, schetst Diependaele het beroepenveld dat in zijn ploeg vertegenwoordigd is.

Vijftien nieuwkomers

De namen in volgorde: Matthias Diependaele, Cynthia Van den Steen, Evert De Smet, Evelien De Both, Pascal De Corte, Joke Rossel, Arne De Koninck, Isabelle Roos, Peter Lagaert, Ingrid Van de Steene, Samuel Paul, Els Demyttenaere, Kurt Gauquier, Krista Van Santen, Hassan Turay, Katrien Teirlinck, Bernard Van Der Stock, Lisa Van Caenegem, John Verstraeten, Lien Stevens, Rik Vandeputte, Rosalie Lagaert, Sabine Van Renterghem, Karel Busschop, Marleen Portier, Luk Oste, Marie-Christine Blaton en lijstduwer Ghislain Diependaele.

De leiding nemen

“We vormen vandaag met acht zetels al de grootste politieke fractie, maar zitten wel in de oppositie tegenover een meerderheid die maar één zetel over heeft. Nog groter worden, de leiding nemen in het nieuwe bestuur en de burgemeester leveren, dat is onze ambitie, zegt Diependaele.

“Er is veel werk om Zottegem terug de uitstraling te geven die de stad tot vijftien jaar gelden nog had. Zottegem oefende vroeger in de streek een centrumfunctie uit als winkelstad en ook de horeca kreeg veel meer aandacht. Deze stad moet zich ook op toeristisch vlak veel beter profileren. Daarvan profiteert niet alleen de horeca, maar elke handelaar. En de fietser moet ook een veel prominentere plaats krijgen in de stad. Mobiliteit is hier overigens ook een zorgenkind", vindt Diependaele. Hoe het volgens hem en zijn partij zou moeten, maakt hij op 7 september bekend.