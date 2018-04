N-VA vragende partij voor peukentegels in centrum 12 april 2018

De peukentegel is een soort asbak in de grond in de vorm van een tegel. Bedoeling is dat rokers er hun peuken kwijt kunnen zodat ze niet meer in het straatbeeld belanden. "Vilvoorde heeft onlangs de resultaten van hun proefproject bekend gemaakt. Elke tegel leverde op jaarbasis méér dan 6.000 peuken op. Een resultaat dat als voorbeeld kan dienen voor Zottegem", meent gemeenteraadslid Rik Vandeputte. De kostprijs is beperkt en de tegels nemen geen extra ruimte in. "Vooral op het Stationsplein, de Markt en in de Stationsstraat is er nood aan dergelijk systeem. Nu de eerste resultaten bemoedigend zijn, gaan we onze vraag herhalen op de gemeenteraad", aldus Vandeputte. (FEL)