N-VA vraagt mogelijkheid tot thuislevering rijbewijzen en reispassen 22 februari 2018

N-VA gemeenteraadslid Rik Vandeputte gaat op de gemeenteraad van maandag 26 februari voorstellen om rijbewijzen en reispassen thuis te laten afleveren. "De digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Mensen willen steeds meer zaken kunnen regelen wanneer het hen het beste past. Daarom is verdere digitalisering van onze stadsdiensten heel belangrijk. In enkele steden en gemeenten is de afgelopen maanden werk gemaakt van de thuislevering van rijbewijzen en reispassen. Zottegem mag hierin niet achterblijven. Ook onze inwoners moeten kunnen gebruikmaken van deze mogelijkheid, omdat niet iedereen zomaar twee keer de verplaatsing naar de stadsloketten kan maken. Tal van dienstverleners hebben al jarenlang ervaring met het aan huis leveren van documenten aan bedrijven en particulieren. Deze bedrijven hebben een volledig uitgewerkt draaiboek waarbij veiligheid voorop staat", zegt Vandeputte.





(FEL)