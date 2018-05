N-VA pleit voor geschrankte parkeervakken in Meileveld 09 mei 2018

02u28 0 Zottegem N-VA Zottegem pleit voor geschrankte parkeervakken in het Meileveld. "Het biedt een oplossing voor het moeilijk kruisen én het remt de snelheid", stelt Matthias Diependaele.

De bewoners van het Meileveld in Zottegem weten maar al te goed dat er te snel gereden wordt in hun straat. Ook voor wie wel eens door het Meileveld rijdt, is het soms moeilijk passeren.





Blikschade

Geparkeerde wagens maken kruisen tot een lastige zaak met regelmatig blikschade tot gevolg. "Momenteel mag men beurtelings in het Meileveld. Eens er wagens langs de kant van de weg staan, is het soms moeilijk voor twee voertuigen om nog te kruisen. Af en toe sneuvelt er zo wel eens een zijspiegel of erger. Op rustige momenten loopt de snelheid in de straat bovendien soms hoog", weet Diependaele.





Hoffelijker

N-VA ziet dan ook heil in geschrankte parkeervakken zoals men in de Molenkouter van plan is. "Op die manier rem je de snelheid af omdat moet gezigzagd worden tussen de parkeervakken. Kruisen zal iets hoffelijker verlopen omdat wagens dienen te wachten als een geparkeerd voertuig opduikt op hun baanvak", besluit Diependaele.





Hij voegt er wel aan toe dat er overleg moet komen tussen de stadsdiensten en de bewoners over de vraag waar die parkeervakken precies moeten komen. Die kunnen dan worden afgestemd op de bestaande in- en uitritten. Er mogen echter geen parkerplaatsen sneuvelen. (FEL)