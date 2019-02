MUG crasht op weg naar interventie DCRB/FEL

03 februari 2019

11u52 43 Zottegem In Zottegem is de MUG van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth zondagvoormiddag betrokken geraakt bij een verkeersongeval.

De Medische Interventie Groep was op weg naar een dringende interventie in Zwalm voor een patiënt die zich onwel voelde en haalde op de Sint-Andriessteenweg in Strijpen een auto in. De bestuurder van die wagen had de MUG kennelijk niet gehoord of gezien en wou links afslaan op het moment dat de interventiewagen naast hem reed. Daarop zijn de beide wagens gebotst.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. De MUG-wagen liep wel grote averij op en is buiten dienst. “We vangen dit op door vandaag (zondag, red.) een ziekenwagen in te zetten als MUG. Dat kan door gewoon het medische materiaal over te zetten. Maandag zoeken we dan een andere oplossing”, zegt Geert Van Iseghem, hoofdverpleegkundige van het spoeddienst van het ziekenhuis.

Patiënt niet in gevaar

Van Iseghem benadrukt dat het ongeval geen invloed heeft gehad op de hulpverlening. “Omdat onze MUG niet verder kon, is meteen die van Oudenaarde opgeroepen. Maar uiteindelijk is die zelfs nog afgebeld, omdat de bijstand niet nodig bleek”, legt Van Iseghem uit.