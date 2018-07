Motorrijder in de boeien geslagen Frank Eeckhout

24 juli 2018

In de Molenkouter in Zottegem heeft politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem dinsdagnamiddag een motorrijder onderschept en in de boeien geslagen. De man werd voor verhoor meegenomen naar het politiecommissariaat. "Het gerechtelijk onderzoek loopt nog volop en is in handen van Parket Oost-Vlaanderen. Meer info kunnen we niet geven, enkel dat het zich situeert in de familiale sfeer", zegt politiecommissaris Gunther Van Steenberge.