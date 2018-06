Mooi volk op dj-stage Rock Zottegem 26 juni 2018

Rock Zottegem programmeerd ook mooi volk op de dj-stage. Naast Lost Frequencies zullen ook Studio Brussel-dj Faisal & Hakim, de exotische beats van Soul Shakers, Bafana & Hush Hefner, Gayrald & Rakesh aka Black Jack 9000, Jonas Lion, Eagl, Thang, Black Frank en Catwar & Lillihell, maar ook lokale dj-helden zoals Kaptain E-Glow ft T-O, Off Limitz, Jay Baker en Tom Florent op de afspraak zijn.





De Zottegemse dj-Village wordt ook dit jaar gehost door Charlatan, de legendarische club in Gent. Bovendien haalt Poliakov het onderste uit de kan om de dj-village uit te bouwen. Voor meer info, de complete line-up of voor tickets kan je terecht op www.rock-zottegem.be





(FEL)