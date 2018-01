Molenkouter eist antwoord op petitie BUURT KAARTTE ONVEILIGE VERKEERSSITUATIE DRIE MAANDEN GELEDEN AAN FRANK EECKHOUT

03u03 0 Foto Ronny De Coster Uit vrees dat de zijspiegel van hun auto afgereden word, parkeren veel automobilisten buiten het voorziene vak. Dat levert hen een parkeerboete op. De buurtbewoners vragen de gemeente om de situatie in hun straat te herzien, maar drie maanden later is er nog geen antwoord. Zottegem De bewoners van de Molenkouter in Zottegem wachten nog steeds op een antwoord van het stadsbestuur en de politie nadat ze drie maanden geleden in een petitie de onveilige verkeerssituatie in hun straat aankaartten. "We agenderen deze problematiek maandag op de gemeenteraad", reageren oppositiepartijen Open Vld en N-VA/ZAP. "Daar kan het stadsbestuur niet langer doen of zijn neus bloedt."

Enkele bewoners van de Molenkouter, een belangrijke verbindingsweg voor het verkeer dat van Strijpen en Sint-Goriks-Oudenhove naar Zottegem moet, trokken begin oktober van deur tot deur om hun medebewoners te bevragen over de verkeersveiligheid in hun straat. "Onze straat krijgt, vooral tijdens de spitsuren, heel wat verkeer te slikken. Enerzijds moet het stadsbestuur erover waken dat deze verkeersstroom vlot verloopt. Anderzijds is het de plicht van het stadsbestuur om de leefbaarheid en de veiligheid in onze straat op punt te houden. Snelheidsbeheersing is hierbij essentieel. En net daar wringt het schoentje", ondervinden de bewoners.





De meeste woningen dateren uit een periode waarin er weinig auto's waren waardoor er amper dubbele garages zijn aan de woningen.





Afstand te smal

"Daardoor zijn heel wat bewoners verplicht hun wagen langs de kant van de straat te parkeren. Dat is op veel plaatsen mogelijk via specifiek afgebakende parkeerstroken, deels op de weg en deels op het voetpad. Toch blijft de afstand er tussen de parkeerstroken langs beide zijden van de straat smal. Dat zorgt wekelijks voor kleine ongevallen. Spiegels van geparkeerde wagens worden om de haverklap afgereden en met de regelmaat van klok raken fietsers en voetgangers betrokken bij een ongeval, want auto's wijken vaak uit naar het voetpad om elkaar te kruisen."





Misnoegd

Omwille van de regelmatig afgereden spiegels parkeren de bewoners graag iets dichter bij hun woning en dus iets verder van de as van de rijweg. "Dat resulteert dan weer in processen-verbaal van de politie. In het beste geval blijft het bij een verwittiging", klinkt het misnoegd.





"Daarom hebben we aan het stadsbestuur en de politie gevraagd om vaker snelheidscontroles te houden en om de voetpaden te herstellen. Daarnaast willen we dat de huidige parkeervakken, die deels op openbare weg en deels op het voetpad liggen, iets worden opgeschoven naar de woningen toe. Zo kunnen we veilig en reglementair parkeren. Dat zorgt voor minder afgereden spiegels of andere schade aan de wagens. De voetpaden zijn breed genoeg om dit mogelijk te maken zonder hinder voor voetgangers, rolstoelgebruikers of brede kinderwagens. Maar drie maanden later hebben we nog steeds geen reactie gekregen."





Daarom trokken de bewoners naar oppositiepartijen Open Vld en N-VA/ZAP. Beide partijen trekken maandag met de bevindingen en vragen van de bewoners naar de gemeenteraad.