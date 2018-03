Mobiele parkeerapp zoekt vrije parkeerplaatsen 08 maart 2018

02u56 0 Zottegem In Zottegem helpt de mobiele parkeerapp EasyPark bezoekers van het centrum binnekort zoeken naar een vrije parkeerplaats."De app stuurt ook automatische herinneringen wanneer je de parkeerplaats verlaat, zodat je nooit meer betaalt dan nodig is", zegt Andre Wielaard.

EasyPark breidt zijn diensten uit naar België. Dendermonde, Lier, Turnhout, Verviers, Boom, Torhout en Zottegem zijn de eerste steden waar men de EasyPark-app kan gebruiken.





Wat EasyPark onderscheidt van andere mobiele parkeerapps is dat EasyPark gebruikers kan waarschuwen wanneer ze wegrijden van hun parkeerplek zonder hun sessie te hebben beëindigd, en dus te veel dreigen te betalen.





Daarnaast lanceert EasyPark binnenkort ook hun nieuwste Find & Park-feature. Die service beschikt over een algoritme dat automobilisten de beste route toont naar locaties met de grootste kans op vrije parkeerplekken.





Parking excellence

"Bezoekers van onze steden vinden steeds moeilijker een parkeerplaats. Het is ons doel om die steden leefbaarder te maken met wat wij 'Parking Excellence' noemen. Daarmee bedoelen we dat we automobilisten helpen om snel een parkeerplek te vinden, die ze aansluitend direct kunnen betalen. Dat bespaart de automobilisten heel wat moeite en tijd", Andre Wielaard, Country Manager EasyPark België. EasyPark is beschikbaar in de App Store en Google Play.





Registratie is gratis.





(FEL)