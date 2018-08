Minister Alexander De Croo halve dag landbouwer op de hoeve De Clercq Ronny De Coster

24 augustus 2018

Minister Alexander De Croo (Open Vld) was vrijdag een halve dag landbouwer. De Brakelse politicus ging op uitnodiging van de Boerenbond op zomerstage op het melkveebedrijf van Bart De Clercq aan Knutsegem in Velzeke.

De Croo, die als kleinzoon van fruitboeren het landbouwleven een beetje in het bloed heeft, genoot ervan. “’t Is heerlijk zo buiten aan het werk zijn, omringd door dieren. Dat doe ik met plezier nog eens. Ik zie vandaag dat boerderijen hoogtechnologische bedrijven zijn geworden. Maar tegelijk blijft het vooral een job tussen mensen en dieren, waarbij de boer ook wil dat zijn dieren gelukkig zijn. Want dan geven ze ook meer melk”, heeft de liberaal op zijn zomerstage geleerd.

“Hij heeft handen aan zijn lijf”

En boer Bart zag dat het goed was. “De minister heeft handen aan zijn lijf. We hebben samen al de koeien droog gezet, vee van stal verhuisd en Alexander heeft zelfs al met de tractor gereden”, vertelde de landbouwer.

Hoofdbedoeling van het bezoek was kennismaken met het reilen en zeilen op een modern landbouwbedrijf. “We zijn sterk gemoderniseerd en Alexander is minister van data. Het is goed hem te kunnen tonen hoe wij werken en wat onze zorgen zijn”, zegt Bart De Clercq.