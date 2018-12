Minder kinderen op stedelijke sportkampen Frank Eeckhout

20 december 2018

14u34 1 Zottegem De sportkampen van de stad Zottegem trokken dit jaar minder kinderen en jongeren. “De reden moet gezocht worden bij het groter aanbod aan privé-initiatieven", zegt schepen van Sport Peter Roman.

De stedelijke sportdienst heeft een uitgebreide evaluatie gemaakt van de sportkampen. Het resultaat is gebaseerd op een bevraging van de ouders en op een brede SWOT- en financiële analyse. Daaruit blijkt dat de sportkampen in 2018 zo’n 9.000 euro verlies maakten. “Inhoudelijk kunnen we ook nog versterken door de sportclubs meer en beter te betrekken bij onze werking", zegt Peter Roman.

In vergelijking met privé-initiatieven werkt de stedelijke sportdienst minder met gediplomeerde begeleiders. “Hierdoor boeten we voor een stuk in aan kwaliteit en vertrouwen tegenover de ouders. Naar onze deelnemers zorgt dat ervoor dat we minder uitleg kunnen geven naar de te verwachten inhoud van de kampen. Uit de bevraging blijkt dat ouders hier wel degelijk heel wat belang aan hechten", besluit Roman.