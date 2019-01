Milieuschepen nodigt klimaatspijbelaars uit voor gesprek Frank Eeckhout

30 januari 2019

15u16 0 Zottegem Schepen van Milieu Leen Goossens (CD&V) wil de Zottegemse klimaatspijbelaars betrekken bij de uitvoering van haar beleid. “Hun input kan bijdragen tot een beter beleid", meent Goossens.

“Via diverse mediakanalen kon ik vaststellen dat er, zowel vorige donderdag als afgelopen zondag, heel wat Zottegemse jongeren naar Brussel trokken om extra aandacht te vragen voor het klimaatbeleid. Een belangrijk signaal dat we niet zomaar naast ons neer kunnen leggen. Zottegem ondertekende in 2017 het burgemeestersconvenant en heeft zich dus geëngageerd om tegen 2030 de CO2-uitstoot met veertig procent te verminderen. De maatregelen die we daarvoor moeten nemen werden opgenomen in ons klimaatactieplan”, zegt Leen Goossens.

Goede voorbeeld

Deze legislatuur wil Zottegem die maatregelen ten volle ontplooien en uitvoeren. “Bij de presentatie van het klimaatplan vorig jaar stelde ik al dat we als stad zelf het goede voorbeeld moeten geven. Dat doen we door over te schakelen op led-straatlampen, we stimuleren het stadspersoneel om voor korte dienstverplaatsingen gebruik te maken van (elektrische) fietsen en we zetten in op energieneutraliteit bij de renovatie of nieuwbouw van stadsgebouwen. Maar de inspanningen van de stad alleen volstaan niet om de vooropgestelde doelstellingen te halen. Het klimaat is een zaak van iedereen. Toen gaf ik al aan dat het belangrijk is dat er bij de bevolking een draagvlak gecreëerd zou worden. We moeten van de aandacht, die er nu is van het klimaat, gebruik maken om de bewustwording bij de inwoners te vergroten. Van de jongeren wil ik graag vernemen welke maatregelen de stad prioritair moet uitvoeren en welke bijkomende maatregelen zij noodzakelijk achten om de klimaatdoelstelling te halen”, aldus Goossens.

De schepen neemt de bezorgdheden van de jongeren heel ernstig en wil daarom met hen in dialoog treden. “Ik nodig een Zottegemse delegatie klimaatspijbelaars uit om met mij rond de tafel te zitten. De uitnodiging zal via de Zottegemse middelbare scholen verstuurd worden. Geïnteresseerde Zottegemse jongeren, die geen school lopen in Zottegem, kunnen mij ook rechtstreeks contacteren via leen.goossens@zottegem.be", geeft de schepen nog mee.