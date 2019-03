Milieudienst helpt padden overzetten Frank Eeckhout

18 maart 2019

11u18 0 Zottegem De MINA-werkers van de stad Zottegem helpen ook dit jaar mee bij het overzetten van amfibieën. Dit jaar werd voor het eerst een scherm geplaatst op de grens met Roborst.

De voorbije weken ontwaakten heel wat padden en andere amfibieën uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar vijvers en poelen om zich voort te planten. Tijdens hun tocht moeten ze vaak een straat of een weg oversteken en lopen de padden een groot risico om overreden te worden. Tijdens deze periode zijn er heel veel vrijwilligers druk in de weer om dagelijks padden over te zetten. ““Al decennia lang plaatsen onze MINA-werkers in samenwerking met het RLVA op een aantal plaatsen in Zottegem paddenschermen. Dit jaar plaatsten we opnieuw schermen in de Schoolstraat en Pardassenhoek. Samen met de gemeente Zwalm werd dit jaar ook een nieuw scherm geplaatst op de grens met Roborst. We hebben als stadsbestuur de taak om aan soortenbescherming te doen en de paddenoverzetacties zijn daar onderdeel van. Vroeger plaatsten we al nestkastjes voor koolmezen, zwaluwen en vleermuizen en in kader van het bijencharter zijn we momenteel aan een groot project bezig rond bijen", zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).