Milieu Educatief Centrum Beisloven in 2020 klaar 04 juni 2018

02u41 0 Zottegem De stad Zottegem gaat het Milieu Educatief Centrum Beisloven volledig zelf financieren. In 2020 moet het gebouw gebruiksklaar zijn. Kostprijs: 753.000 euro.

De plannen om het vervallen schoolgebouw op Beisloven om te toveren tot een milieu-educatief centrum zijn goedgekeurd. "Het bestaande gebouw wordt niet gesloopt", zegt schepen Leen Goossens. "Dat levert een belangrijke CO2-besparing op. Het schooltje wordt een laag energiegebouw dat door twee geothermische warmtepompen wordt verwarmd. Op een deel van het dak komen zonnepanelen, een ander deel wordt ingericht als groendak. En we voorzien in waterrecuperatie."





Het centrum moet ook polyvalent zijn. "We kozen om het gebouw in te delen met verschuifbare wanden, waardoor met de indeling gespeeld kan worden. Naast de inkomhal, technische ruimte, sanitair blok en berging, bestaat de basisindeling van het gebouw uit een klaslokaal, labo, polyvalente ruimte en een keuken. Er wordt ook een buitenklas ingericht en een bijenkast geplaatst. Het is de bedoeling dat in de toekomst milieuklassen plaatsvinden. Tijdens de vakanties kunnen er milieukampen plaatsvinden. Ook de jeugddienst zal het gebouw mogen gebruiken, net als de scholen van binnen en buiten Zottegem. Maar ook kookworkshops, lezingen, tentoonstellingen en info-avonden georganiseerd door verenigingen of inwoners zijn mogelijk", besluit de schepen. (FEL)