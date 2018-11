Miele leefde voor het applaus en kreeg ook applaus op afscheidsplechtigheid Frank Eeckhout

08 november 2018

12u12 7 Zottegem Een volle aula die het refrein van zijn Zottegem Blues meezingt en nadien met een applaus afscheid neemt van de volkszanger. Muziek en applaus: het was de rode draad door het leven van Miele. “Nergens vind je nog een artiest zoals Miele. Of het moet in één of andere uithoek in Mississippi zijn", bedenkt zijn vriend Jean Blaute.

Familie, vrienden, kennissen, fans en collega-muzikanten. Ze waren er allemaal op het afscheid van de Zottegemse volkszanger Miele. «Muziek en veel ‘leute’ maken, dat was het belangrijkste dat er was», liet Miele zich ooit ontvallen. En dat werd nog eens duidelijk gemaakt tijdens de afscheidsplechtigheid. “Miele leefde voor het applaus. Het podium was zijn huis.” Een fotomontage bracht zijn levenswandel mooi in beeld. Muziek spelen leerde hij al op jonge leeftijd van zijn broer Adhemar, die sneuvelde aan het front. Miele was één met zijn gitaar en zijn mondharmonica.

“Die had hij op een speciale manier aan zijn gitaar gevestigd. Ik heb dat niemand anders zo weten doen. Hij speelde ook op een aparte manier op zijn mondharmonica. Wij doen dat van links naar rechts, hij deed dat van rechts naar links. Ik was de eerste die dat opmerkte. Ach, Miele was een fenomeen, enig in zijn soort ook", mijmert Marijn Devalck na de plechtigheid.

Ook Jean Blaute was naar Zottegem gekomen om afscheid te nemen van Miele. Blaute verliest met Miele niet alleen een collega, maar vooral ook een goeie vriend. “Miele was eigenlijk een vriend van mijn ouders. Nadien raakten ook wij heel close met elkaar. Miele is altijd een deel van mijn leven geweest. Mijn eerste keer op het podium was dan ook met hem", herinnert Blaute zich nog levendig. “Miele is echt ‘mijne maat’ geworden. Zijn leven was er één van oprechtheid. Altijd maakte hij onderscheid tussen echt en fake. Zijn muziek werd beïnvloed door swing, jazz en blues. Dat gecombineerd met het Zottegems dialect maakte van Miele een unieke muzikant. Ik kan mij niet inbeelden dat er nog zo’n muzikant rondloopt of het moet in één of andere uithoek in Mississippi zijn", glimlacht Blaute.

Miele gaat de geschiedenis in als de man die het Zottegems dialect op de kaart zette. Op elk feestje in de gemeente klinkt zijn Zottegem blues vandaag luider dan ooit. ‘Zottegem Blues’, ‘Dag meneer de senateur’, ‘We rijen nor Bruusel’: het is maar een kleine greep uit de gekende liedjes van Miele. Eén van zijn mooiste momenten was toen hij samen met Toots Thielemans op het podium kon staan. Miele mag er dan niet meer zijn, zijn muziek blijft voor altijd bestaan in Zottegem.