Miele en brandweerreuzen stappen mee in reuzenstoet 03 mei 2018

02u50 0

Miele en enkele brandweerreuzen stappen op zondag 20 mei mee in reuzenstoet tijdens de Sinksenkermis in Zottegem. Cambrinus en Cambrina, Leo en Treeze, de 8 wippelpaardjes en Sotto en Johanna zijn uiteraard ook opnieuw van de partij. Voor elke reus is er een drager en een begeleider en de wippelpaardjes worden bemand door leerlingen van de stedelijke basisschool. De muziekkapel van de brandweer begeleidt de stoet. De reuzenommegang start om 17 uur op de parking aan de Molenstraat. Voor de stoet vertrekt, overhandigt 'Reuzen in Vlaanderen' aan de stad Zottegem het label Reusvriendelijke gemeente. (FEL)