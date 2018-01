Met glas te veel op gebotst na negeren rood licht: twee maanden rijverbod 02u32 0

K. V. (35) uit Lede is twee maanden zijn rijbewijs kwijt nadat hij op 19 mei vorig jaar in beschonken toestand een ongeval veroorzaakte op het kruispunt van de Europaweg met de Leenstraat in Grotenberge. De man was na het werk met collega's iets gaan eten en drinken, maar op weg terug naar huis liep het mis. In de Leenstraat reed hij door het rood licht, waarna hij op het kruispunt een dwarsend voertuig aanreed. De aangereden wagen kwam op zijn dak terecht en de twee inzittenden liepen lichte verwondingen op. De brokkenpiloot bleek 1,70 promille - goed voor 10 glazen - alcohol in zijn bloed te hebben. "Dit had veel erger kunnen aflopen", maakte politierechter Cindy Stevenaert hem duidelijk. Zij legde de man ook nog een geldboete van 800 euro op. (TVR)