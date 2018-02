Met broodzak op het hoofd naar De Ronde 13 februari 2018

Door wielerliefhebbers met broodzakken op het hoofd langs het parcours te sturen, hoopt schepen van Toerisme en Citymarketing Kurt De Loor (sp.a) tijdens de doortocht van de Ronde van Vlaanderen het scherm te halen. "Ook dit jaar moet onze mascotte 'De Kleine Flandrien' kinderen, ouders en grootouders warm maken voor de koers. Dit jaar koppelen we daar ook een actie aan. Vanaf 12 maart verpakken verschillende Zottegemse bakkers hun groot rond brood in een speciale De Kleine Flandrien-broodzak. Iedereen kan de broodzak op zijn hoofd zetten of er de ogen uitknippen en de koers bekijken door de lens van De Kleine Flandrien. Zo verschijnt onze stad op een creatieve en speelse manier misschien wel in beeld", hoopt De Loor. Tijdens de passage wordt de Zottegemse Markt ook omgetoverd tot Dorp van de Ronde. Van 9 tot 11 uur kan je er genieten van een gratis ontbijt. Daarna brengen de Platte Choco's hun Rondelied. Tussen alle animatie door kunnen de wielerliefhebbers de passages meemaken van de Junioren, Elite Dames en Elite Heren. (FEL)