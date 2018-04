Met beeldend kunstenaar Hilde Van de Walle naar Kasteel Ter Loonst 12 april 2018

Ter gelegenheid van haar boekpresentatie 'Related Forms' trekt beeldend kunstenaar Hilde Van de Walle op zondag 6 mei met een autobus naar Kasteel Ter Loonst in Kampenhout. De bus vertrekt om 13.30 uur op het Romeins Plein in Velzeke. Gilbert Putteman,





curator van Kunst in het Kasteel Ter Loonst verwelkomt Van de Walle en haar gezelschap omstreeks 15 uur. Daarna volgt de officiële voorstelling van de monografie van Hilde Van de Walle waarna nog een vrij bezoek aan de expo in het kasteel mogelijk is. De terugreis wordt aangevat om 17.30 uur. Inschrijven voor deze uitstap kan via PenDCommunications@telenet.be en kost 10 euro. (FEL)