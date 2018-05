Met 107 per uur door bebouwde kom 11 mei 2018

02u40 0

S. V.D.B. uit Brakel kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 480 euro en een maand rijverbod opgelegd nadat ze met 107 kilometer per uur door de bebouwde kom in Zottegem scheurde.





"Mijn cliënte is normaal gezien allesbehalve een snelheidsduivel, maar er woedde op het moment van de feiten een brand bij haar schoonouders", lichtte haar advocaat de feiten toe. "Dat heeft haar ertoe aangezet het gaspedaal wat harder in te drukken." (TVR)