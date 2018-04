Mestosillicafobisten winnen Trapkwist 05 april 2018

De Mestosillicafobisten hebben de zesde Trapkwist van het Sint-Barbaracollege in Zottegem op hun naam geschreven. Tot halfweg de quiz was het verschil tussen de leider, De zatte Zorro's met 112,5 punten, en de tiende in de tussenstand De loze kwissertjes met 102,5 punten, amper tien punten. In het tweede deel werd de quiz in een definitieve plooi gelegd. De Mestosillicafobisten haalden het uiteindelijk met 170 punten voor Pinten boven Punten met 167 punten. De zatte Zorro's' werden derde met 166,5 punten.





(FEL)