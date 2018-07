Mee brand geblust na avondje uit 06 juli 2018

Een kurkdroge sparrenhaag is gisterenmorgen rond 3 uur over een afstand van een 20-tal meter in vlammen opgegaan in de Zadelweg in Bambrugge. Pieter Lambert uit Zottegem merkte de metershoge vlammen op, maakte de bewoners wakker en alarmeerde de brandweer.





"We waren op de terugweg van een evenement toen we in een tuin een brandende palmboom zagen", vertelt Pieter. Hij stopte meteen, belde de hulpdiensten en ging bij de bewoners en buren bellen en aankloppen. "Op dat moment was het nog doodstil. Niemand had iets gemerkt." Dat veranderde wel toen het vuur snel om zich heen greep. "Plots was er een enorm lawaai." Samen met een toegesnelde politieploeg begon Pieter vervolgens met emmers water het niet brandende deel van de haag preventief nat te maken. "Op die manier konden we het vuur tegenhouden en een vlakbij staande bungalow vrijwaren." Dat gebouw liep enkel lichte schade op aan de dakgoot. Jonas De Feyter, die op de hoek van de Zadelweg met de Oudenaardsesteenweg woont, ging intussen de vlammen met emmers water te lijf. "Wellicht heb ik 100 emmers water op de sparren gegooid. Niet dat het veel verschil maakte, maar iets doen was beter dan niets doen", vertelt hij. De brandweerposten van Aalst en Lede doofden uiteindelijk het vuur. Niemand raakte gewond. (KMJ)