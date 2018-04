Matthias Diependaele te huur op eBay 24 april 2018

02u50 0

Vlaams fractievoorzitter van N-VA en Zottegemnaar Matthias Diependaele verhuurt zichzelf op eBay voor Kom op tegen Kanker.





Hij neemt jou en maximum vijf vrienden mee op een culinair en artistiek avontuur door Zottegem. "We starten in de ambachtelijke Koffiebranderij Hoorens, waar de zaakvoerders je vergasten op een aromatische ontdekkingstocht, uiteraard met de gepaste proeverijen. Aansluitend brengen we een kort bezoek aan kunstenaar Panamarenko voor een babbeltje en fotomoment. Na het bezoek aan de koffiebranderij, neemt ik je mee naar de Hoevebrouwers. In een artisanale setting van een authentieke vierkantshoeve, hebben hobbybrouwers Kjell en Hilde hun eigen kleine brouwerij opgericht. We proberen er enkele van hun eigen creaties. De volledige activiteit zal een halve dag duren en gepland worden in samenspraak met de hoogstbiedende groep en de verschillende agenda's", laat Diependaele weten. (FEL)