Matthias Diependaele mentor van jonge N-VA ploeg in schepencollege Frank Eeckhout

03 december 2018

14u06 1 Zottegem Met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar trekt N-VA de kaart van de jeugd om de verandering in Zottegem een gezicht te geven. “Met deze jonge ploeg willen we werk maken van een beleid voor alle Zottegemnaren. We willen een luisterend oor zijn voor iedereen en zullen ons de naad uit de broek werken om de beloofde verandering in de praktijk te brengen", zegt voorzitter Tom Van Cauwenberge.

Matthias Diependaele (39) volgt op 1 januari 2022 Jenne De Potter (CD&V) op als burgemeester. Tot dan zetelt Diependaele als schepen in de gemeenteraad. Hij wordt bevoegd voor Verkeer en Mobiliteit, Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Deelgemeenten en Dierenwelzijn.

“Vooral op het vlak van mobiliteit zie ik grote uitdagingen zoals het verhogen van de verkeersveiligheid en het oplossen van verkeersknopen. Dierenwelzijn is dan weer een nieuwe bevoegdheid waar N-VA werk wil van maken", zegt Diependaele.

De eerste schepen in het college wordt Evelien De Both (32). Deze jonge moeder en advocate uit Bevegem krijgt Verkiezingszaken, Ontwikkelingssamenwerking, Patrimonium, Lokale economie, Middenstand, Feestelijkheden en Personeelsbeleid onder haar hoede. “Een gevarieerde portefeuille met heel wat mogelijkheden. Een doorstart voor onze middenstand en het uittekenen van een modern personeelsbeleid zijn maar één van de vele uitdagingen”, stelt De Both.

De tweede schepen is Brecht Cassiman, 31 en jonge papa. Met een groot hart voor het lokale sportleven, zal Brecht het sportbeleid en het AGB de komende zes jaar vorm geven. Daarnaast sluiten digitalisering en communicatie naadloos aan bij zijn commerciële achtergrond. Toerisme en Citymarketing sluiten het rijtje in deze ruime schepenportefeuille. “Een interessante waaier aan bevoegdheden, waar de uitdagingen niet op twee handen te tellen zijn”, beaamt Brecht. “Een sterke interne en externe communicatie, gekoppeld aan slimme investeringen, moet het leven van de Zottegemnaar aangenamer maken en onze stad de uitstraling geven die ze verdient.”

Als Matthias Diependaele op 1 januari 2022 doorschuift van schepen naar burgemeester, maakt Evert De Smet (38) zijn intrede in het schepencollege. Hij neemt dan ook meteen zijn bevoegdheden over. Peter Lagaert mag vanaf 1 januari de gemeenteraad in goede banen leiden als voorzitter. “Een trendbreuk met het verleden, toen de burgemeester steevast ook de gemeenteraad voorzat", geeft Tom Van Cauwenberge nog mee.