Matthias (19) bedenkt app voor roadtrippers: “Ik ben altijd ondernemer geweest” Zottegemse student bij finalisten van Gentrepreneur Student-Ondernemer van het jaar Sam Ooghe

09 april 2019

13u45 0 Zottegem Zottegem is een ambitieuze ondernemer rijker. Student Matthias De Deyn, amper 19, bedacht een app voor avontuurlijke roadtrippers en werd door Gentrepreneur genomineerd voor Student-Ondernemer van het jaar.

“Al van kleins af aan ging ik samen met mijn familie op reis met de wagen”, vertelt Matthias, geboren en getogen in Zottegem. “Iedere vakantie deden we wel een grote roadtrip door Europa. Als kind kreeg ik toen al een passie voor roadtrippen, en van daaruit groeide ook mijn fascinatie voor rallies en auto’s.”

Maar Matthias had vanaf zijn jonge jongeren nog een tweede passie: problemen oplossen. “Ik zit altijd boordevol ideeën. Ik heb zelfs een boekje, volledig volgeschreven met ideeën en problemen waar ik een oplossing voor heb. Sommige ideeën waren misschien iets realistischer dan andere - maar ik wíst dat ik later mijn eigen bedrijf zou opstarten rond een van de ideeën. Ik ben eigenlijk altijd al ondernemer geweest.”

Student-Ondernemer van het jaar

Een van de ideeën in het boekje van Matthias ging over roadtrippen. Nogal wat jonge Europeanen delen dezelfde mindset en reizen graag, maar een plek om ideeën en routes uit te wisselen en om elkaar te leren kennen, bestaat niet. Daarom bedacht Matthias ArtiGO. “Het is een app voor auto- en moto-enthousiasten waarin alle aspecten van een roadtrip samenkomen. Van het maken van de route, tot deze met je vrienden rijden, en daarna je verdiende punten gebruiken voor een korting op je hotel. De gemaakte routes kan je natuurlijk ook delen zodat anderen deze kunnen rijden en beoordelen. Hierdoor maken en delen we de beste routes ter wereld voor rally’s en roadtrips.”

“Het idee om deze app te maken is al zeer lang geleden in me opgekomen", aldus Matthias. “Ik ben nu al anderhalf jaar bezig met de ontwikkeling. Na al dat hard werk kan ik nu eindelijk zeggen dat de eerste versie van de app eind juni zal uitkomen.” Intussen werd Matthias genomineerd door Gentrepreneur voor Student-Ondernemer van het jaar - hij hoort bij de vijf finalisten. “Ik was vereerd toen ik het hoorde. Nu al geef ik veel advies aan startende ondernemers, maar ik denk dat ik dit nog beter zou kunnen doen als ‘Gentrepreneur van het jaar’. Uit persoonlijke ervaring kan ik je wel zeggen dat ondernemen een echte rollercoaster is. Er blijft altijd onzekerheid, maar je hoopt dat de rollercoaster op het hoogste punt van de baan stopt - en er dan voor eeuwig blijft staan.”

Stemmen voor Matthias kan via deze link. Meer info over de app vindt u hier.