Mascotte van de Ronde Kleine Flandrien komt tot leven 29 maart 2018

02u47 0 Zottegem De Kleine Flandrien, de wielervriend die vorig jaar voor 'Zottegem Dorp van de Rond' in het leven werd geroepen, komt nu ook echt tot leven.

"De levende mascotte zal op de dag van Vlaanderens Mooiste langs het parcours te zien zijn in de Paddestraat, in de Lippenhovestraat en in de Rondedorpen in Velzeke en het centrum van Zottegem. Ik ben er zeker van dat de Kleine Flandrien uitgroeit tot dé publiekslieveling en dat iedereen met hem op de foto gaat zondag", verwacht schepen Kurt De Loor.





Veiliger fietsen

De mascotte zal niet enkel zondag te zien zijn, maar krijgt ook een leven naast de koers. "Ook de Zottegemse scholen kunnen op onze mascotte een beroep doen in hun campagne voor veiliger fietsen", voegt schepen Peter Roman daar nog aan toe.





(FEL)