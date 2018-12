Marie, Dries en Arne organiseren 'Blacklight For Life' in Bevegemse Vijvers Frank Eeckhout

15 december 2018

11u47 1 Zottegem Marie, Dries en Arne, drie studenten aan de Artevelde hogeschool, organiseren op donderdag 20 december het sportevenement ‘Blacklight For Life’ in de Bevegemse Vijvers in Zottegem.

“We bieden drie sporten aan: badminton (recreatief of competitief), volleybal en voetbal. De zaal wordt helemaal verduisterd en blacklights zorgen dat het beoefenen van de sporten een unieke belevenis wordt. We organiseren dit in het kader van De Warmste Week. Onze opbrengst schenken we aan BiJeVa", vertellen de drie studenten.

Supporters zijn welkom vanaf 19 uur in de polyvalente zaal. Meer info vind je op de Facebookpagina ‘Blacklight For life’.