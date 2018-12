Marc en Erna betalen al 12 jaar schoolgeld voor petekinderen in Nepal “In Nepal kiezen de kinderen wat ze eten: rijst, rijst of rijst” Frank Eeckhout

17 december 2018

17u19 1 Zottegem Al 12 jaar zorgen Marc en Erna uit Zottegem ervoor dat enkele Nepalese kinderen naar school kunnen. Met de Warmste Week in zicht nomineert de organisatie Cunina hen als Warmste Peetouder. “Met Kesav en Lehmi steunen we vandaag nog twee petekinderen in Nepal. We zorgen ervoor dat ze hun studies kunnen afmaken", vertellen Marc en Erna.

“Het is eigenlijk heel grappig begonnen", steken Marc en Erna van wal. “Onze dochter stopte met school en wij wilden al langer een goed doel steunen. Liefst eentje in Nepal. Mijn vrouw las toen een reportage van Sabine De Vos over Sophie Vangheel en haar organisatie Cunina. De twee waren net terug van een reis naar Nepal en Sabine vertelde over de peterschappen om de kansarme kinderen naar school te sturen. Het persoonlijke peterschap en de band met Nepal was exact wat we zochten.”

Marc en Erna steunen de projecten ondertussen op verschillende manieren. “We gaan naar evenementen en scholen om er te spreken over Cunina. Ik zetel ook in twee gemeenteraadscommissies voor Ontwikkelingssamenwerking om geld bijeen te krijgen voor Cunina en ik help de vereniging op evenementen. Cunina is een deel van ons leven geworden. En dat allemaal door de reportage van Sabine en Sophie", lacht Marc.

Vandaag steunen Marc en Erna nog twee petekinderen in Nepal. “Kesav is nu twintig en studeert ICT in Kathmandu. Lehmi zit in het zesde middelbaar en wil graag iets met Management doen. Normaal lopen de peterschappen af na de middelbare school, maar omdat ze het al zo ver geschopt hebben, kregen we van Cunina de toestemming om ook hun hogere studies te betalen. Weet je dat je leven voor een stuk verandert als je je petekind ontmoet?”, bedenkt Marc. “In België maken we ruzie om futiliteiten of over wat de pot schaft. In Nepal is dat simpel. Daar beslissen de kinderen en ze kunnen kiezen uit rijst, rijst of rijst.”

Dankbaarheid

Ook de dankbaarheid van de ouders blijft de twee Zottegemnaren bij. “Die mensen huilen tranen met tuiten als ze ons zien. Dat kan je in België niet uitleggen, want dan verklaren ze je gek. We ontmoetten ook het petekind van mijn schoonzus. Haar ouders zaten allebei in een gammele rolstoel en konden niet werken. Het meisje moest elke dag voor en na schooltijd water halen voor het huishouden en ze waren afhankelijk van een oom die bij hen inwoonde. Dan weet je dat je als peetouder een verschil maakt in de wereld van dat gezin. Cunina is er rotsvast van overtuigd dat onderwijs de sleutel naar een betere toekomst is. Wie onderwijs kan volgen, kan een beroep leren. Dat betekent evenveel als een weg uit de vicieuze cirkel van armoede. Die mening kunnen wij alleen maar delen", besluit Marc.