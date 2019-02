Man komt onder eigen auto terecht bij uitladen reiskoffer DCRB/FEL

01 februari 2019

19u05 0 Zottegem Aan de Roter in Sint-Goriks-Oudenhove is vrijdagavond een opmerkelijk ongeval gebeurd: een man kwam er onder zijn eigen auto terecht en moest door de brandweer worden bevrijd.

Het slachtoffer kwam net thuis van een weekje vakantie. Omdat zijn oprit te besneeuwd lag, parkeerde de man zijn wagen langs de straat. Kennelijk was hij daarbij vergeten om de handrem aan te zetten. Toen de man het kofferdeksel opende om zijn reiskoffer te nemen, bolde de auto op de hellende weg achteruit. De man probeerde de wagen nog tegen te houden, maar viel en kwam onder een achterwiel terecht. Omstaanders probeerde het slachtoffer nog te bevrijden, maar dat lukte ze niet. Pas nadat brandweerpost van Zottegem, de VITA-ambulancezorg en een mugteam ter plaatse waren gesneld, kon de onfortuinlijke veertiger uit zijn hachelijke positie worden bevrijd. De man verkeerde niet in levensgevaar toen hij werd overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth in Zottegem.