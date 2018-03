Man gaat liefdesrivaal met mes te lijf VIJFTIGER RAAKT LICHTGEWOND BIJ AANVAL IN KOFFIEBAR RONNY DE COSTER,

01 maart 2018

02u54 0 Zottegem De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft een man uit Zottegem aangehouden op beschuldiging van poging tot doodslag. De 41-jarige Abel R.M. was in een koffiesalon een vijftiger te lijf gegaan met een breekmes. Het slachtoffer raakte niet zwaargewond, maar het parket tilt zwaar aan de feiten. De beschuldigde zag in het slachtoffer een liefdesrivaal.

De feiten hebben zich afgelopen weekend afgespeeld in een koffiesalon aan de Stationsstraat in Zottegem. De 41-jarige Abel R.M. stoof er de zaak binnen en stortte zich op een 55-jarige man uit Oudenaarde. De aanvaller haalde een breekmes boven, waarmee hij de vijftiger steekwonden toebracht. Het slachtoffer werd naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth gebracht. Hij kon na verzorging het hospitaal verlaten. De man houdt aan de aanval onder meer snijwonden in het aangezicht over.





De dader bleef na het incident in het koffiesalon, waar de politie hem arresteerde. De man is maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Hoewel het slachtoffer niet levensgevaarlijk gewond was, beschouwt het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, de aanval als een poging tot doodslag. Die kwalificatie wordt ook gehanteerd door de onderzoeksrechter die de verdachte heeft aangehouden.





Perfect geïntegreerd

Het motief van de steekpartij zou te zoeken zijn bij een vermeende liefdesaffaire. De verdachte is een vijftiental jaar gehuwd en vader van twee jonge kinderen. In het gezin waren er de jongste tijd spanningen. Abel R.M. schreef die toe aan de vijftiger uit Oudenaarde. Hij verdenkt de man er immers van een affaire met zijn vrouw te hebben. De vrouw werkt in het koffiesalon en was ook aanwezig toen de feiten gebeurden.





Kennissen van Abel R.M. reageren verbaasd op zijn gewelddadige uithaal in de koffiezaak. De man, die van Egyptische afkomst is, wordt omschreven als een perfect geïntegreerde en hardwerkende arbeider. "Maar hij kan wel stikjaloers zijn", klinkt het."De stoppen van mijn cliënt zijn doorgeslagen, nadat hij die man in dat koffiesalon wéér bij zijn vrouw zag", zegt Lieven De Pessemier, de Zwalmse advocaat die de verdachte verdedigt.





Minimaliseren

"Wat gebeurd is, valt zeker niet goed te praten, maar kan niet beschouwd worden als een poging tot doodslag. Ik wil de zaken ook niet minimaliseren en geef toe dat de reactie van mijn cliënt verkeerd was. Maar dit is een geval van slagen en verwondingen zonder de intentie om iemand te doden. Dat blijkt uit de verwondingen. Het slachtoffer is niet eens in het ziekenhuis opgenomen, maar kon na verzorging naar huis", relativeert advocaat De Pessemier.





De verdachte van de steekpartij moet vrijdag verschijnen voor de raadkamer in Oudenaarde. Dan zal ook worden beslist of zijn aanhouding met een maand wordt verlengd.