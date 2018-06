Man die ruiters aanreed mag nooit meer sturen 23 juni 2018

02u56 0 Zottegem E.P. (68) uit Zottegem werd in de Oudenaardse politierechtbank voorgoed rijongeschikt verklaard nadat hij in april van vorig jaar een groep ruiters had aangereden op de Gentse Steenweg in Grotenberge.

De man was dronken en zat achter het stuur terwijl zijn rijbewijs ingetrokken was als gevolg van een andere veroordeling. Amazone M.D.G. (26) uit Erpe-Mere raakte bij het ongeval zwaargewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.





Twee andere ruiters raakten lichtgewond. Ook één van de paarden moest overgebracht worden naar de dierenkliniek in Merelbeke.





Niet eerste keer

De politierechter tilde zwaar aan het feit dat de man in het verleden al verschillende keren veroordeeld werd voor sturen onder invloed, maar zijn lesje duidelijk nog altijd niet had geleerd. Zij legde de man ook nog een boete van 3.200 euro op. (TVR)