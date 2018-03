Man die liefdesrivaal aanviel in koffiehuis niet langer in de cel 30 maart 2018

02u58 0

Oudenaarde





De 41-jarige Zottegemnaar die een maand geleden een vermeende liefdesrivaal te lijf ging in een koffiehuis in Zottegem, is gisteren door de onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten.





Abel R.M. ging in een koffiehuis aan de Stationsstraat in Zottegem een 55-jarige man uit Oudenaarde met een breekmes te lijf, omdat hij die verdenkt van een affaire met zijn echtgenote.





Poging doodslag, oordeelde de onderzoeksrechter in Oudenaarde, die de verdachte daarvoor aanhield. Intussen heeft de man een maand in voorhechtenis gezeten.





Vandaag zou de raadkamer beslissen over de verdere aanhouding van de man, maar zo ver komt het niet: gisteren al heeft de onderzoeksrechter zelf beslist dat de verdachte niet langer in voorhechtenis hoeft. Aan de voorlopige invrijheidstelling in afwachting van het proces zijn strikte voorwaarden verbonden. Het parket wil de man vervolgen voor poging moord. "We willen sereen het onderzoek afwachten, maar de kwalificatie moordpoging zullen we zeker betwisten", zegt de Zwalmse advocaat Lieven De Pessemier die de verdachte verdedigt. (DCRB)