Man (31) overlijdt bij ongeval werf BOUWVAKKER RAAKT GEPLET TUSSEN KRAAN EN VRACHTWAGEN RONNY DE COSTER

02u54 0 Foto Ronny De Coster De man raakte geplet tussen de kraan en de vrachtwagen. Zottegem Bij een arbeidsongeval aan Traveins in Sint-Goriks-Oudenhove is gisterenmiddag een 31-jarige bouwvakker om het leven gekomen. Joris Verliefde uit Grotenberge raakte gekneld tussen een torenkraan en een vrachtwagen bij het oprijden van een werf. Hij overleed ter plaatse. De man verongelukte voor de ogen van zijn werkgever, die achter het stuur van de truck zat.

Het dramatische ongeval gebeurde iets voor de middag aan Traveins, de weg van Sint-Goriks-Oudenhove naar Zottegem. Op een perceel net voor de spoorwegovergang wou de Erwetegemse aannemer Monsecour starten met de bouw van een woning. Daarvoor moest op de bouwplek een torenkraan worden geplaatst. Joris Verliefde wou samen met zijn werkgever de kraan op de bouwplek krijgen. Daarvoor moesten ze het werktuig een talud oprijden. De kraan werd met een trekhaak vastgemaakt aan de voorkant van een vrachtwagen. Daarbij ging het mis: toen de truck de torenkraan de helling op duwde, kwam de haak van de kraan los van de truck. Daardoor bolde de kraan plots terug naar beneden. Joris Verliefde raakte daarbij gekneld tussen de kraan en de truck.





Een ambulance- en MUG-team van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth in Zottegem snelden nog ter plaatse om het slachtoffer te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat: de man overleed ter plaatse.





Het ongeval gebeurde voor de ogen van de werkgever: die zat achter het stuur van de vrachtwagen die de kraan voortduwde.





Zwaar aangeslagen

Omdat het gaat om een arbeidsongeval, worden de omstandigheden ervan onderzocht door de auditeur van de arbeidsrechtbank. Die moet onder meer achterhalen of de oorzaak te zoeken is in een technisch mankement of een menselijke fout.





De aannemersfamilie Monsecour uit Erwetegem was gisteren te zwaar aangeslagen om te reageren op het dramatische ongeval.





"Joris werkte al meer dan tien jaar in dat bedrijf", weet Zottegems burgemeester Jenne De Potter. Hij kende de man van dichtbij. "We waren zelfs heel goeie kennissen. Joris was een heel harde en toegewijde werker. Ik denk dat het bouwbedrijf zelfs zijn eerste werkgever was. Ik kende hem als een immer goedgemutste en vriendelijke kerel die ook altijd klaar stond om anderen te helpen. Joris was vrijgezel en had een uitgebreid sociaal leven. Hij hield van muziek en voetbal en was een heel geliefde kerel", getuigt De Potter.





Dat blijkt ook uit talloze reacties die het nieuws over het overlijden van de Zottegemnaar gisteren losmaakte op sociale media.