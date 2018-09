Luk De Bruycker stelt voor: Pappie, dagboek van het vergeten Frank Eeckhout

04 september 2018

11u50 1

Luk De Bruycker brengt op dinsdag 18 september om 20 uur 'Pappie, dagboek van het vergeten' in CC Zoetegem in Zottegem.

Luk noteerde twee jaar lang de evolutie in de dementie van zijn vader. Hij maakte er een verhaal van en brengt dat onder de vorm van een poppentheater. Hij voert zowel zichzelf als zijn vader en moeder ten tonele. Hoe gaan ze om met dementie? Hoe maken ze dementie bespreekbaar. Hij neemt de toeschouwers mee op een rollercoaster van emoties. Tickets kosten 10 euro en kunnen besteld worden via www.cczoetegem.be of op het nummer 09/364.69.33.