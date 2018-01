Lokale dienstencentra zetten in op mentale gezondheid 02u55 0 Foto DCRB Schepen Kurt De Loor laat zijn vaardigheden aan het fornuis zien. Zottegem Lokaal Dienstencentrum Egmont uit Zottegem zet samen met de andere LDC's uit de Vlaamse Ardennen in op mentale gezondheid. "Samen Veerkrachtig is de slogan van dit regionaal project", zegt schepen voor Sociale Zaken Kurt De Loor (sp.a).

Het komende jaar slaan de lokale dienstencentra uit de regio de handen in elkaar om de veerkracht van hun bezoekers te versterken. "Veerkracht heeft veel te maken met wat je denkt, voelt en doet. Je kan het trainen door middel van de tien 'Fit in je hoofd' stappen. Maar ook je leefomgeving speelt een grote rol. Een warme buurt, beweegmogelijkheden, ontspanning en cultuur, het zijn allemaal zaken die je mentaal sterk houden. Lokale dienstencentra zijn dus dé plaats bij uitstek om die veerkracht te versterken", meent De Loor. LDC Egmont gaat elke maand met één tip van 'Fit in je hoofd' aan de slag. "Deelnemers krijgen nog tot eind januari een stempelkaart en voor iedere activiteit waaraan ze deelnemen, krijgen ze één stempel. Een volle spaarkaart in oktober betekent een gratis toegangsticket voor het afsluitmoment in Gavere: een gezond ontbijt gevolgd door een voordracht van Zaki op woensdag 10 oktober. Die stempelkaart kan afgehaald worden in de lokale dienstencentra", voegt verantwoordelijke voor LDC Egmont Saskia De Smet daar nog aan toe.





(FEL)