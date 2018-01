Lokaal talent voor vrij podium gezocht 26 januari 2018

Naar aanleiding van de 450ste verjaardag van Graaf van Egmont organiseert de Zottegemse jeugdraad Wervel on Stage, een lokale talentenshow. "Op 23 juni organiseren we in het gloednieuwe Beislovenpark, dat die dag officieel wordt ingehuldigd, een vrij podium. Op dit vrij podium is de Zottegemenaar, jong en oud, welkom om zijn allerfijnste kunstjes te komen tonen. Dit kan van zang, toneel, cabaret tot eender welk talent gaan. We willen er graag een kleine versie van 'Belgium's Got Talent' van maken, maar dan voor de Zottegemnaar", vertelt Elke Van Waeyenberge, voorzitster van de Jeugdraad. Het vrij podium vindt plaats in de boomgaard van het Beislovenpark, dat speciaal voor de gelegenheid een middeleeuws make-over krijgt met bijhorende drank- en eetgelegeneden. Heb jij een talent dat je wil laten zien? Maak er een filmpje van (maximum 1 minuut) en stuur het door naar lamoraal.egmont@zottegem.be, voor zondag 18 maart. Meer info via jeugddienst@zottegem.be. (FEL)