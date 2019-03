Lokaal acteertalent krijgt belangrijke rollen in Vlaamse langspeelfilm over Vlaamse Ardennen Frank Eeckhout

07 maart 2019

Peggy Schepens, Femke Marysse, Annabelle Van Malderghem, Jessie Huysman en Claire Vingerhoedt. Hun namen doen amper een belletje rinkelen bij het grote publiek maar twee dingen hebben deze vijf actrices met elkaar gemeen. Ze wonen in de Vlaamse Ardennen en ze mogen alle vijf een belangrijke rol vertolken in de Vlaamse langspeelfilm Adam en Eva. "Mooi dat we zo'n unieke kans krijgen", zegt Peggy.

Na enkele intensieve auditierondes komt Adam en Eva, een filmproject van regisseur Nicolaas Rahoens, eindelijk onder stoom. De cast, die voornamelijk uit amateurs bestaat, wordt geruggesteund door de professionele acteurs Bob De Moor en Marijn Devalck. “320 mensen uit alle gemeenten van de Vlaamse Ardennen hebben zich aangemeld voor de audities. Daarvan zijn 120 auditanten de revue gepasseerd. Het is een heel uniek gegeven dat amateurs de kans krijgen om te schitteren in een langspeelfilm naast professionele acteurs. We hebben hiervoor de burgers aangesproken via Facebook en ook culturele en artistieke organisaties benaderd zoals theatergezelschappen, jeugdbewegingen, leden van de kunstacademie en seniorenbewegingen", zegt Rahoens.

Adam en Eva wordt een humoristische volksfilm over de neerslachtige, aan lager wal geraakte Gentse professor Adam, wiens levenslust terug wordt aangewakkerd wanneer hij halsoverkop verliefd wordt op een lokale schoonheid uit de Vlaamse Ardennen. De rol van Adam wordt gespeeld door Gentenaar Bob De Moor. Peggy Schepens uit Everbeek speelt Eva in de film. “Na de audities beleven we nog met vier over voor deze hoofdrol. Dat de keuze uiteindelijk op mij viel, stemt mij gelukkig. Ik heb al heel wat ervaring opgedaan in binnen- en buitenland maar keerde uiteindelijk terug naar de Vlaamse Ardennen waar mijn roots liggen”, glundert Peggy.

De mannelijke grote bijrol, de Gentse zoon van Adam, wordt gespeeld door Robrecht Vanden Thoren. Hij is vooral bekend van zijn hoofdrollen in Hasta La Vista en Tom & Harry. Ook voor de andere grote en kleinere bijrollen wordt beroep gedaan op de lokale inwoners. Femke Marysse uit Kruisem speelt de rol van Roos, Annabelle Van Malderghem uit Gavere is Magdalena, Jessie Huysman uit Oudenaarde speelt Lotte en de vijfjarige Claire Vingerhoedt uit Maarkedal mag de rol van Anneliesje, de kleindochter van Adam, vertolken. “Mijn mama speelt toneel en als het repetities zijn, ga ik vaak mee. Ik leer dan ook haar tekst uit het buiten en doe haar na. Toen mama vroeg ik wilde meespelen in een film was ik meteen enthousiast. Misschien wordt ik hierdoor later wel beroemd", zegt het meisje.

Het filmproject is te volgen via de Facebook-pagina ADAM&EVA. De opnames starten in april. De première is gepland volgend jaar in februari.