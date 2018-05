Logo Gezond+ start stappenclash 11 mei 2018

Burgemeesters en schepenen van Herzele, Lierde, Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele, Brakel, Ronse, Maarkedal en Zottegem hebben woensdag het startschot gegeven van hun stappenclash. "Een eenvoudige manier om dag in dag uit meer te bewegen, is meer stappen zetten. 10.000 per dag is ideaal voor je gezondheid. Daarom proberen we iedereen aan het bewegen te krijgen. Na een maand kennen we de winnaars: de stad of gemeente die het meeste stappen heeft behaald binnen haar categorie. Voor de winnaars is er niet alleen de titel 'Actiefste Stad of Gemeente', maar ook een grote prijstrofee om trots uit te stallen op het stad- of gemeentehuis", laat Pieter Metsu van Logo Gezond+ weten. (FEL)