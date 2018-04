Locomotion Ropeskipping scoort op BK 04 april 2018

Locomotion Ropeskipping uit Zottegem heeft goed gescoord op het Belgisch kampioenschap in Dendermonde. Bij de beloften werd het meisjesteam vice-Belgisch kampioen. Zij kwalificeerden zich daarmee voor het WK in Shanghai van volgende zomer.





Het mixed team beloften behaalde een achtste plaats. In de open categorie (15+) stond het meisjesteam voor het eerst op het BK en behaalde het een mooie vijftiende plaats.





(FEL)